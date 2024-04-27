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Коммерсантъ FM
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В Госдуму внесен проект о возможности вступать в партии с 16 лет

В Госдуму внесли законопроект, снижающий минимальный возраст вступления в политическую партию с 18 до 16 лет. Законопроект был разработан главой комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым. Текст документа опубликован на сайте палаты парламента.

Законопроектом предлагается внести изменение в закон «О политических партиях». В пояснительной записке в качестве аргументации приводится положение о том, что административная и уголовная ответственность начинается с 16 лет, а последняя в особо тяжких случаях — с 14 лет.

Принятие такого законопроекта, по мнению чиновников, «позволит вовлечь как можно большее число молодежи в общественно-политическую жизнь, в решение общегосударственных, общественно значимых вопросов, что будет способствовать развитию партийно-политической системы страны».

20 апреля вице-спикер Госдумы, депутат фракции «Новые люди» Владислав Даванков предложил разрешить голосовать на выборах с 16 лет. Законопроект был отправлен в правительство. Сейчас голосовать на выборах может любой гражданин РФ, которому исполнилось 18 лет.

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