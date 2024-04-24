В Сысерти в ДТП с пассажирским автобусом пострадал человек

В пер. ул. 1 Мая и Новой в Сысерти столкнулись легковой автомобиль Renault и пассажирский автобус ПАЗ. Как сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД, в результате ДТП пострадал водитель Renault, его доставили в больницу. В салоне автобуса «Двуреченск-Арамиль-Екатеринбург» находилось 15 пассажиров, они не пострадали.

По предварительным данным, 58-летний водитель Renault при повороте налево не предоставила преимущество в движении автобусу ПАЗ, из-за чего допустила с ним столкновение.

На месте аварии сотрудники ГИБДД устанавливают причины и последствия ДТП. «Движение транспорта на данном участке автодороги не затруднено», — добавили в госавтоинспекции.

Напомним, ранее ГИБДД по Свердловской области предупредила водителей об осложнении обстановки на дорогах в северной части региона из-за непогоды. Экипажи ДПС фиксируют сильный мокрый снег

Виталий Красиков

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