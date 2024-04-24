ГИБДД предупредила свердловчан об опасности на дорогах из-за непогоды

ГИБДД по Свердловской области предупредила водителей об осложнении обстановки на дорогах в северной части региона из-за непогоды, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

Отмечается, что экипажи ДПС фиксируют сильный мокрый снег, а также ограничение видимости на следующих трассах: Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов; Нижняя Тура — Качканар; Нижний Тагил — Нижняя Салда.

«В связи с непогодой призываем водителей отказаться от поездок в данную часть региона, особенно на летних шинах. В вечерние и ночные часы ожидается понижение уличных температур до отрицательных значений, в связи с чем велика вероятность образования гололедицы на проезжей части, что может стать причиной серьезной аварии»,— предупредили в ГИБДД.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте