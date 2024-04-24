В Екатеринбурге задержали мигранток, готовивших выпечку в здании туалета

На территории торгового комплекса «Академический» в Екатеринбурге задержали трех гражданок Узбекистана, готовивших выпечку в здании туалета. Об этом сообщил в своем telegram-канале координатор проекта «Народный контроль» общественник Дмитрий Чукреев.

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По его данным, владелец незарегистрированной пекарни пытался убедить общественников в том, что продукция готовилась для собственных нужд, а не на продажу. Задержанные женщины работали без документов и плохо понимали по-русски, их доставили в отдел полиции №4 для установления личности. «Здесь в антисанитарных условиях они пекли самсу, пиццу, чебуреки, пирожки для последующей продажи в торговых точках, а еще готовили лапшу для лагмана. Даже в общажных туалетах чище»,— рассказал общественник.

Ранее в Екатеринбурге общественники выявили подпольный кулинарный цех, где готовили самсу, пирожки и чебуреки на поставку в более чем 20 точек общепита преимущественно на Вторчермете, в Арамили и Сысертском районе.

Ирина Пичурина

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