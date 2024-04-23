БК «УГМК» выиграл у «Ники-Лузалес» в первом матче финала Премьер-Лиги

Женский баскетбольный клуб «УГМК» победил «Нику-Лузалес» из Сыктывкара в первом матче финала Премьер-Лиги по женскому баскетболу и повел в серии 1:0. Матч проходил в Екатеринбурге на арене ДИВС «Уралочка» при 2,5 тыс. зрителей и завершился со счетом 77:44 (15:11; 22:10; 21:11; 19:12).

Лучший снайпер матча — нападающая Анастасия Олаири Косу из «УГМК» (16 очков, 5 подборов, 2 ассиста). У «Ники» самой результативной стала тяжелый форвард Анастасия Логунова (13 очков, 8 подборов).

По статистике лисицы имели лучший процент штрафных (65% на 31%), трехочковых (21% на 19%) и двухочковых (52% на 32%) бросков, а также больше сделали подборов (52 на 41), передач (17 на 15), перехватов (12 на 9) и блокшотов (4 на 3). БК «Ника-Лузалес» имела больше фолов (22 на 19) и чаще теряла мяч (19 на 15).

По регламенту Fonbet Премьер-Лиги финальные встречи турнира играются до трех побед. Счет серии 1:0 в пользу лисиц.

В чемпионате БК «УГМК» занял второе место и набрал 83% побед (55 очков). Команда отстала от первого места по дополнительному показателю личных встреч, так как ни разу не обыграла курское «Динамо» — первую строчку. На пятом же месте первый этап завершила «Ника» с 47 очками и 64% побед.

В четвертьфинале БК «УГМК» победил в двухматчевом противостоянии «Самару». Первую встречу выиграли со счетом 79:82, а во второй обыграли их — 72:53. А в полуфинале за два матча победили москвичек из МБА: в Екатеринбурге со счетом 88:57 и в Москве при счете 59:103.

Их оппонентки из Сыктывкара в плей-офф прошли оренбургскую «Надежду» со счетом в серии 2:1. И в полуфинале одолели по ходу трехматчевого противостояния победительниц регулярного чемпионата в лице курского «Динамо» — 2:1 счет серии.

До плей-офф у команд было четыре очные встречи. «Ника-Лузалес» в начале сезона нанесла БК «УГМК» первое поражение в чемпионате со счетом 54:57. Остальные встречи «лисицы» выиграли при счете 74:81 и 98:45, соответственно. Также команды встречались в 1/4 финала Кубка России, где «УГМК» обыграл «Нику-Лузалес» и вышел в «финал четырех», взяв по итогу трофей.

Следующий матч между БК «УГМК» и «Никой-Лузалес» пройдет 25 апреля в Екатеринбурге.

Александр Стародумов

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