БК «УГМК» проиграл первый матч в сезоне «Нике-Лузалес»

Женский баскетбольный клуб «УГМК» уступил «Нике-Лузалес» из Сыктывкара в женской Фонбет Премьер-лиге по баскетболу со счетом 54:57 (12:15; 20:11; 15:14; 7:17). Встреча прошла в Екатеринбурге на арене ДИВС «Уралочка», которую посетил главный тренер ХК «Автомобилист» Николай Заварухин.

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Первую четверть активнее начала «Ника», которая не позволяла пройти через свою защиту или заработать лисицам штрафной. Также они сходу забросили трехочковый за авторством капитана Анастасии Логуновой из «Лузалеса». Через две минуты «УГМК» начал находить свой темп и тоже забрасывать мячи в корзину соперниц. Гостьи заработали отрыв в четыре очка, который держался почти всю четверть. Точные броски Тины Крайишник со скоростными Бентли и Виктории Завьяловой не помогли — последняя заработала два фола и вовсе заменена к четвертой минуте. Отрыв сыктыварок после первой десятиминутки составил три балла. Лучшая по очкам форвард — Бриа Холмс из «Ника-Лузалес» (7 очков).

Во второй четверти «УГМК» первым же броском сравнял счет усилием Альбины Ражевой. Лисицы также начали наращивать отрыв точными трехочковыми бросками Александрии Бентли (2) и Виктории Завьяловой (1). Преимущество составило шесть очков, которые активно пытались отыграть гостьи из Сыктывкара, однако им этого не удалось. Лучший снайпер первой половины матча — Бриа Холмс из «Ника-Лузалес» (12). Следом идут Тина Крайишник и Александрия Бентли из «УГМК» (8).

В третьей четверти обе команды сходу пошли в атаку. Хозяйки для наращивания преимущества, а «Ника» для отыгрыша. К концу первой половины за счет точных двухочковых бросков, с трехочковой линии и штрафных «УГМК» вырвался вперед на 11 очков. Игроки «Лузалеса» в последние минуты заработали несколько штрафных и быстро убегали в атаки, что позволило сократить отрыв до семи очков.

Четвертая четверть шла на встречных курсах, однако компактная оборона в купе с быстрыми рывками к кольцу не позволяли «Нике» сократить преимущество «УГМК». Только на шестой минуте трехочковый Карины Низамовой из «Ника-Лузалес» позволил сократить отрыв до пяти баллов. Еще один трехочковый центровой гостей Евы Лизек сделал разницу всего в два очка и дал интригу на последнюю пятиминутку. Хозяйки реализовывали свои заработанные фолы хладнокровно и забрасывали мячи, идя к победе. Однако лисиц заставил понервничать трехочковый, который сравнял счет, но нереализованный штрафной не дал «Нике» счет в их пользу. Лишь еще один уже реализованный Евой Лизек из «Ника-Лузалес» штрафной дал победное очко разницы от уральских фавориток.

Последние двадцать секунд матча обернулись несколькими минутами из-за проверки системой видеоповтора аутов, оставшегося времени игры и трех тайм-аутов команд. Остановки дали плоды «УГМК» и они заработали последний фол, но оба раза мяч оказался вне корзины. В концовке свои броски после фола реализовали гостьи. Итоговый счет 54:57 в пользу БК «Ника-Лузалес».

Лучший снайпер матча — Бриа Чантай Холмс из «Ника-Лузалес» (13). У БК «УГМК» наиболее результативная Тина Крайишник (12).

Следующий матч женский баскетбольный клуб «УГМК» проведет 25 октября в рамках Суперкубка России против курского «Динамо». Игра состоится в Екатеринбурге на арене ДИВС «Уралочка».

Александр Стародумов

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