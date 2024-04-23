Свердловские депутаты отклонили законопроект об увеличении зарплат госслужащим

Депутаты заксобрания Свердловской области отклонили законопроект, предполагающий включение в стаж государственной и муниципальной службы периода работы в должности руководителя или специалиста на предприятиях, учреждениях и организациях. С законодательной инициативой выступили депутаты от КПРФ.

По словам депутата Олега Гордеева, закон направлен на поднятие средней заработной платы для государственных и муниципальных служащих и привлечение в регион квалифицированных кадров. «Принятие закона позволит обеспечить правовую и социальную защищенность государственных гражданских служащих и муниципальных служащих наравне с федеральными государственными служащими»,— добавил он.

Депутат от «Единой России» (ЕР) Вячеслав Вегнер призвал коммунистов отложить инициативу. «Вы хотите, чтобы некие преференции получили отдельные категории граждан, в то время, когда в стране происходят определенные события, и вся помощь должны быть фронту и специальной военной операции (СВО)»,— сказал парламентарий.

Депутат от ЕР Сергей Мелехин поинтересовался финансово-экономическим обоснованием законопроекта. «Посчитано не было, так как на настоящий момент не представляется возможным это сделать»,— признался господин Гордеев. Председатель заксобрания региона Людмила Бабушкина добавила, что «без экономического обоснования сложно принимать законы».

Депутат от ЕР Владимир Радаев отметил, что нехватка кадров фиксируется на самих предприятиях. «В Каменске-Уральском не хватает 200 человек, на "Евраз НТМК" около 1 тыс. человек, на Уралвагонзаводе — 5 тыс. человек не хватает, и вы говорите, что служащих нет»,— отметил он.

Председатель комитета заксобрания по региональной политике Михаил Зубарев предложил депутатам отклонить законопроект. «В заключении губернатора Свердловской области отмечено, что принятие законопроекта приведет к увеличению числа лиц, имеющих право на пенсию за выслугу лет, значит к увеличению расходов, осуществляемых за счет средств областного бюджета и местных бюджетов»,— сказал он. Господин Зубарев добавил, что дополнительные расходы бюджета поставят под угрозу исполнение обязательств региона по снижению дефицита областного бюджета и уровня госдолга.

Руководитель фракции КПРФ в заксобрании Александр Ивачев призвал депутатов принять законопроект в первом чтении. «Промышленные предприятия существенно подняли зарплаты. Да, проблема существует, но нельзя забывать и о других сферах, в том числе о муниципальном управлении»,— сказал он.

За отклонение законопроекта в первом чтении проголосовал 31 депутат, восемь — выступили «против», три — воздержались, один — не голосовал.

Василий Алексеев

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