В Свердловской области запретили 260 тыс. жителям выезд за границу из-за долгов

На Среднем Урале запретили выезжать за пределы России более 260 тыс. должникам, сообщили в пресс-службе региональной ГУФССП. С начала 2024 года судебные приставы взыскали более 600 тыс. руб. со свердловчан после введения ограничений на выезд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Под запрет на выезд за границу попали в том числе порядка 35 тыс. жителей Нижнего Тагила, 8,5 тыс. жителей Первоуральска, 4 тыс. жителей Краснотурьинска и 1,8 тыс. жителей Каменска-Уральского

В прошлом году судебные приставы и сотрудники спецбатальона ДПС провели рейд в Екатеринбурге, в рамках которого проверили 62 должника и арестовали 18 автомобилей из-за задолженности их владельцев на общую сумму более 7,5 млн руб.

Ирина Пичурина

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