В Свердловской области запретили 260 тыс. жителям выезд за границу из-за долгов
На Среднем Урале запретили выезжать за пределы России более 260 тыс. должникам, сообщили в пресс-службе региональной ГУФССП. С начала 2024 года судебные приставы взыскали более 600 тыс. руб. со свердловчан после введения ограничений на выезд.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Под запрет на выезд за границу попали в том числе порядка 35 тыс. жителей Нижнего Тагила, 8,5 тыс. жителей Первоуральска, 4 тыс. жителей Краснотурьинска и 1,8 тыс. жителей Каменска-Уральского
В прошлом году судебные приставы и сотрудники спецбатальона ДПС провели рейд в Екатеринбурге, в рамках которого проверили 62 должника и арестовали 18 автомобилей из-за задолженности их владельцев на общую сумму более 7,5 млн руб.