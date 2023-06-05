В Екатеринбурге судебный приставы арестовали 18 автомобилей должников

Судебные приставы и сотрудники спецбатальона ДПС провели рейд в Екатеринбурге по поиску водителей-должников. В пресс-службе ГУФССП по Свердловской области уточнили, что проверка проходила на ул. Фурманова и ул. Цвиллинга.

По итогу были проверены 62 должника. В рамках 110 исполнительных производств судебные приставы арестовали 18 автомобилей из-за задолженности их владельцев на общую сумму более 7,5 млн руб. Все машины отправлены на специализированную стоянку.

Многие автомобилисты на месте погасили задолженности с помощью Госуслуг. В частности, владелец Kio Rio погасил 171 тыс. руб., а водитель Volkswagen Polo полностью оплатил долг 99 тыс. руб. по штрафам ГИБДД. Всего по итогу рейда екатеринбуржцы погасили долгов на 600 тыс. руб.

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