БК «Уралмаш» проиграл «Зениту» в дебютном матче плей-офф

Баскетбольный клуб «Уралмаш» потерпел поражение от «Зенита» (Санкт-Петербург) в первом матче 1/4 финала плей-офф Единой Лиги ВТБ. Встреча прошла в Северной столице на «КСК Арене» при 2,9 тыс. зрителей и завершилась со счетом 98:82 (27:16; 30:23; 25:22; 16:21).

Лучший снайпер матча — центровой «Уралмаша» Октавиус Эллис (30 очков, 6 подборов). У БК «Зенит» самым результативным стал центровой Винс Хантер (19 очков, 4 подбора, 2 ассиста).

Напомним, по данным «Спорт-Экспресса», центровой БК «Уралмаш» Октавиус Эллис вошел в топ-5 лучших игроков регулярного чемпионата по версии баскетболистов. Он расположился на пятом месте, на один пункт выше расположился разыгрывающий «Зенита» Томас Эртель.

Согласно статистике уралмашевцы были лучше по проценту штрафных (95% на 65%) бросков, а еще больше сделали передач (24 на 19) и чаще фолили (24 на 18) и теряли мяч (8 на 6). БК «Зенит» качественней бросал двухочковые (61% на 53%) и трехочковые (46% на 35%), делал чаще подборы (37 на 27), перехваты (5 на 2) и блокшоты (3 на 2).

По регламенту Единой лиги ВТБ серия плей-офф идет до трех побед. После первого матча «Зенит» ведет в серии 1:0 у «Уралмаша». Следующий матч 1/4 финала между «Уралмашем» и «Зенитом» пройдет 24 апреля в Санкт-Петербурге.

В дебютном сезоне Единой Лиги ВТБ «Уралмаш» завершил первый этап регулярного чемпионата на восьмом месте, тогда как напрямую в плей-офф попали лишь первые шесть мест. Второй этап уральский клуб прошёл с одним поражением и вышел в плей-ин, заняв первое место в группе Б. За чемпионат уралмашевцы набрали 66 очков с 26 победами, 14 поражениями и разницей мячей +149.

В плей-ин уральцы победили на домашнем паркете «Самару» со счетом 80:69 и забрали седьмое из восьми мест в плей-офф. В 1/4 финале клуб попал на «Зенит» со второй строчки всего чемпионата по правилу: чем ниже команда, тем с более высоким соперником по турнирной таблице нужно будет играть.

БК «Уралмаш» начал регулярный чемпионат со встречи с «Зенитом» в Санкт-Петербурге, где обыграл фаворита со счетом 70:75. Второй матч в Екатеринбурге был проигран «Зениту» на последних секундах — 59:61. 15 марта команды встречались в полуфинале Кубка России: «Уралмаш» проиграл со счетом 78:58. Обладателем Кубка стал «Зенит».

Баскетбольный клуб «Уралмаш» вошел в Единую лигу ВТБ в мае 2023 года вместе с московской «Руной» по решению заседания совета лиги. Оба клуба были финалистами Суперлиги 2022/23, которую выиграли уральцы.

Александр Стародумов

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