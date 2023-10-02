БК «Уралмаш» дебютировал в Единой лиге ВТБ с победы над «Зенитом»

Баскетбольный клуб «Уралмаш» выиграл «Зенит» из Санкт-Петербурга в дебютном матче Единой лиги ВТБ со счетом 70:75 (14:14; 24:19; 18:24; 14:18). Матч проходил в северной столице на «КСК Арене».

Первая четверть началась с двух двухочковых бросков петербуржцев, пока им не ответил «Уралмаш» (первое попадание в сезоне за Гарреттом Нэвелсом). На счете 6:12 питерцы взяли тайм-аут и смогли продавить гостей и отыграть отставание, сравняв счет (14:14).

Во второй четверти первым забил «Зенит», забросив с трехочковой зоны. БК «Уралмаш» ответил заброшенным штрафным броском (17:15). Остальная четверть прошла в борьбе и закончилась с перевесом «Зенита» на пять очков (38:33), тайм-аут в последние минуты не помог отыграться гостям.

Третья четверть стартовала с двухочкового броска «Уралмаша», на что Питерцы ответили трехочковым защитника Кайла Курича. Уралмашевцы отстали на 10 очков, но к концу четверти отыграли разрыв и ушли с преимуществом на одно очко (на последней секунде забил Гарретт Нэвелс). Итог тайма 56:57.

В последней четверти команды сменяли друг друга по количеству очков. Только «Уралмаш» чаще попадал в корзину и использовал результативно все штрафные. Итогом стала победа гостей над фаворитом 70:75.

Напомним, баскетбольный клуб «Уралмаш» пополнил список команд Единой лиги ВТБ в мае 2023 года по решению заседания совета лиги. Ааналогичное решение принято в отношении БК «Руна» (Москва). Обе команды были финалистами Суперлиги сезона 2022/23, который уралмашевцы выиграли второй раз подряд. Матч дебютантов друг с другом пройдет 6 октября в Екатеринбурге.

Александр Стародумов

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