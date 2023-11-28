Комфорт в «квадрате»

Эксперты назвали основные тренды на рынке новостроек Краснодара



Несмотря на негативные прогнозы, стройиндустрия Краснодара продолжает демонстрировать рост. По официальным данным, за первые три квартала 2023 года в городе ввели в эксплуатацию 2,1 млн кв. м жилья, что на 5,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Не снижается и количество сделок на рынке новостроек краевой столицы, в том числе c ипотекой на фоне повышения ставок. Застройщики отмечают: вместе с активностью покупателей усиливается и их избирательность в выборе жилья. Отсюда формируется основной тренд — повышение качества проектов.

Спрос «под ключ»

Одним из ярко выраженных трендов 2023 года на рынке первичной недвижимости Краснодара стал повышенный спрос на квартиры с ремонтом, отмечают девелоперы. В частности, в компании «Бауинвест» (застраивает в Краснодаре крупный микрорайон «Почтовый»* на Гидрострое, жилой комплекс «Бауинвест»* на улице 40 лет Победы и городской квартал «Левада»* на Константиновской) говорят, что покупателям сегодня выгоднее немного переплатить за квартиру с отделкой, чем ждать и тратиться на самостоятельный ремонт.

«Запрос на качественный ремонт от застройщика исходит как от приезжих, так и от местных жителей — покупая квартиру, люди хотят обезопасить себя от рисков, связанных с работой частных бригад, и как можно быстрее въехать в собственное жилье. Расходы на ремонт от застройщика можно включить в ипотеку — что довольно удобно. При этом качество отделки «под ключ» в последние годы сильно выросло: покупатель может выбрать один из нескольких дизайн-проектов, который затем будет реализован на материалах достойного уровня», — рассказывают в «Бауинвест».

Оказались в плюсе

Следующий тренд — растущий спрос на жилье класса комфорт-плюс. Люди стали более серьезно относиться к окружающей их среде, и речь здесь не только о квартирах, но и о местах общего пользования: подъездах, дворах, в которых комфортно и детям, и взрослым, спортивных площадках в шаговой доступности от дома и другой инфраструктуре.

Строительные компании Краснодара активно отвечают на тренд: проекты класса эконом постепенно уступают место современному жилью повышенной комфортности.

В этом году СК «Бауинвест» сдает два дома первой очереди городского квартала «Левада», выполненного в лучших традициях комфорт-плюс: закрытая территория, двор на стилобате, парковка, не пересекающаяся с зонами для прогулок и детских игр, система «умный дом», торговая аллея, единый дизайн-код, использование качественных материалов в строительстве, подъезды, отделанные керамогранитом от Kerama Marazzi, и пр.

ГК «Левада» расположен в 15 минутах езды от парка «Краснодар». Это абсолютно автономный микрорайон с активно развивающейся инфраструктурой: здесь в скором будущем будет школа на 1500 мест, два детсада, спортивные и прогулочные зоны, кафе и пр. Значительная часть жилплощади — двух- и трехкомнатные квартиры.

«В 2023 году мы завершили строительство огромного микрорайона, работа над которым велась последние восемь лет,— это "Почтовый" на Гидрострое. Все монолитно-кирпичные дома в нем построены нами. Здесь есть школа, детские сады, большой торговый центр, строится поликлиника. Вполне естественно, что квартиры были давно раскуплены. Завершая работу над "Почтовым", мы планировали следующий этап развития компании — для нас это строительство жилья более высокого уровня, городского квартала "Левада"»,— комментирует коммерческий директор СК «Бауинвест» Мария Смирнова.

Строительство ГК «Левада» началось, когда другой крупный проект застройщика — микрорайон «Почтовый» на Гидрострое — подошел к финальной стадии готовности.

Эксперты отмечают, что квартиры в жилых комплексах комфорт-класса обладают высоким инвестиционным потенциалом. Ликвидность таких объектов подтверждают и застройщики. Значительная доля покупателей, несмотря на экономическую нестабильность, по-прежнему приобретает жилье как надежную инвестицию. В СК «Бауинвест» говорят, что, как показывает практика, квадратные метры довольно скоро становятся источником стабильного пассивного дохода.

Ипотека показала рост

Еще одна тенденция — рост ипотечных сделок на рынке недвижимости Краснодара. Этот тренд четко просматривается с 2021 года и не меняется даже в условиях повышения ключевой ставки ЦБ. По данным аналитиков компании «Бауинвест», если до 2021 года процентное соотношение ипотечных сделок и сделок за наличные составляло примерно 70 на 30, то теперь — 90 на 10.

Ипотечный брокер СК «Бауинвест» Светлана Виноградова объясняет тенденцию так: «Несмотря на рост ключевой ставки и, как следствие, процентов по ипотеке, людям нет смысла отказываться от этого инструмента. Ставки по ипотеке никогда не были такими низкими, как за последние два года, и это действительно дешевые деньги, которые себя окупают уже за первые пять лет срока кредитования. В долгосрочной перспективе он все равно более выгоден и надежен, чем аренда жилья. Рост цен на недвижимость продолжится: дорожают строительные материалы, и цена за квадратный метр растет по мере готовности ЖК. Поэтому многие клиенты предпочитают не тратить накопления, а взять в ипотеку бОльшую сумму, а наличные оставить на ремонт или другие траты. Когда дом сдан и находится на стадии ввода в эксплуатацию, все льготные предложения от застройщика перестают действовать. Так что если говорить о подходящем моменте покупки собственного жилья, то он наступил: в декабре мы снова ожидаем рост ключевой ставки от Центробанка. В это время будет сдана в эксплуатацию первая очередь ГК "Левада". Есть примерно две недели на то, чтобы успеть купить квартиру по выгодной цене, до очередной волны подорожания».

Краснодар, п. Плодородный, ул. Константиновская, 5 Телефон: 8 (861) 201 82 82. Сайт: sk-bauinvest.ru

*ЖК строит ООО "СЗ "Бауинвест - Север".

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