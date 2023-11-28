Украинские власти объявили о планах вернуть в Крыму крымскотатарские названия

Национальная комиссии по вопросам крымскотатарского языка на заседании 22 ноября обсудила возможность переименования населенных пунктов в Крыму, чтобы они имели названия на крымскотатарском языке, сообщило Минреинтеграции Украины. В ведомстве уточнили, что речь идет о топонимах, которые имеют тюркское происхождение или исторические крымскотатарские наименования.

В настоящее время согласовывается механизм, который позволит применять написание топонимов с использованием латинского алфавита в медиа, научных трудах, на дорожных указателях и при изготовлении карт. В Минреинтеграции указали, что распоряжение о переименовании населенных пунктов разрабатывается во исполнение закона «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии», принятого Верховной радой в марте 2023 года.

Переименование топографических объектов и демонтаж советских памятников на Украине ведется с 2015 года в рамках политики декоммунизации. В общей сложности переименованы сотни населенных пунктов и десятки тысяч улиц.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума. После начала военного конфликта, украинские власти неоднократно заявляли о планах вернуть полуостров военным путем. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил в апреле, что после захвата Крыма, Украина снесет Крымский мост и будет стремиться искоренить там все русское, обещая оставить только «украинской культурное пространство».

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».