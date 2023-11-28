В Центробанке прокомментировали историю с «банкротством» СПБ Биржи

История с банкротным иском, поданным в московский Арбитражный суд к ПАО «СПБ Биржа» и названный самой торговой площадкой подложным, прокомментировали в Центробанке. Глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамут заявил, что произошедшее похоже на преступление, поскольку его можно расценить как попытку манипулирования рынком.

«То, что мы вчера увидели — это я даже не знаю, как назвать. Это не злоупотребление правом, а близко куда-то к преступлению. Мне кажется, правоохрана должна разобраться, что произошло»,— цитирует господина Мамута «Интерфакс».

По словам представителя ЦБ РФ, пока жалоб от инвесторов, пострадавших от скачка цен на акции «СПБ Биржи», не поступало, однако регулятор допускают их появление. «Должна и правоохрана поработать, и наши коллеги, кто занимается расследованием случаев, связанных с манипулированием рынком, обязательно этим займутся. Если будут обращения, будем их рассматривать»,— отметил Михаил Мамут.

«Ъ-СПб» писал, что накануне, 27 ноября, стало известно о банкротном иске, поданным к «СПБ Бирже» в Арбитражный суд Москвы неизвестным заявителем. Представители торговой площадки заявили, что не имеют к иску никакого отношения, и банкротить сама себя биржа не собирается. На фоне информации о возможном банкротстве «СПБ Биржи» ее акции упали почти на 35%.

Подробнее об этой истории — в материале «Ъ» «На СПБ Бирже поторговали банкротством».

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