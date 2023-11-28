В Армении заявили о готовности заключить мир с Азербайджаном в течение 15 дней

Председатель парламента Армении Ален Симонян заявил, что мирное соглашение с Азербайджаном возможно подписать в течение ближайших 15 дней при условии политической воли властей в Баку. Очередная отредактированная версия договора, по его словам, направлена в Азербайджан.

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«Можно сказать, что мы достигли согласия практически по всем принципиальным вопросам. Я не хочу раскрывать детали, чтобы тем самым не навредить процессу»,— сказал господин Симонян (цитата по ТАСС).

Он добавил, что армянская сторона отправила в Баку отредактированную версию соглашений и «мяч теперь на стороне Азербайджана». Председатель парламента сказал, что Армения не отказывалась ни от одной встречи по вопросу урегулирования конфликта и не видит выгоды в промедлении для Азербайджана.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил возможность заключения мирного соглашения между странами с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. О готовности возобновить переговоры стороны конфликта заявили 22 ноября.

Подробнее — в материале «Ъ» «Баку предложил Еревану сообразить на двоих».

Петр Бузлаев