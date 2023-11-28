Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Учителя информатики в Москве отстранили после рисунка свастики на уроке

В московской школе №1619 им. Цветаевой учителя информатики отстранили от уроков из-за того, что он нарисовал на доске свастику и написал украинский лозунг. Об этом заявил «РИА Новости» директор учреждения Евгений Скуднов. Он добавил, что проводится проверка, по итогам которой примут «соответствующие кадровые решения».

Как сообщил Telegram-канал Mash, учитель информатики — 41-летний Сергей Аверьянов. По данным канала, мужчина написал на интерактивной доске «Слава Украине», а также оскорбительные в адрес русских слова. Дети рассказали о случившемся другим учителям.

Господин Скуднов уточнил, что инцидент произошел вчера, 27 ноября. Он заверил, что администрация школы «незамедлительно отстранила педагога от уроков и сообщила о случившемся в правоохранительные органы». С присутствовавшими на уроке учениками девятого класса провели профилактическую беседу, также в ближайшее время планируются «общешкольные мероприятия и беседы с учениками об опасности экстремизма и его проявлений», добавил директор.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...