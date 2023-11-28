Учителя информатики в Москве отстранили после рисунка свастики на уроке

В московской школе №1619 им. Цветаевой учителя информатики отстранили от уроков из-за того, что он нарисовал на доске свастику и написал украинский лозунг. Об этом заявил «РИА Новости» директор учреждения Евгений Скуднов. Он добавил, что проводится проверка, по итогам которой примут «соответствующие кадровые решения».

Как сообщил Telegram-канал Mash, учитель информатики — 41-летний Сергей Аверьянов. По данным канала, мужчина написал на интерактивной доске «Слава Украине», а также оскорбительные в адрес русских слова. Дети рассказали о случившемся другим учителям.

Господин Скуднов уточнил, что инцидент произошел вчера, 27 ноября. Он заверил, что администрация школы «незамедлительно отстранила педагога от уроков и сообщила о случившемся в правоохранительные органы». С присутствовавшими на уроке учениками девятого класса провели профилактическую беседу, также в ближайшее время планируются «общешкольные мероприятия и беседы с учениками об опасности экстремизма и его проявлений», добавил директор.

Лаура Кеффер