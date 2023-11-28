Georgian Airways запускает рейс Тбилиси—Санкт-Петербург

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sergei Karpukhin / Reuters Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

С 10 декабря флагман грузинской авиации Georgian Airways («Грузинские авиалинии») начнет выполнять рейсы между Тбилиси и Санкт-Петербургом. Примечательно, что об этом сообщает не сама Georgian Airways либо управление гражданской авиации при департаменте транспорта Министерства экономики и устойчивого развития Грузии, а ООО «Воздушные ворота Северной столицы», оператор петербургского аэропорта Пулково.

Перелеты из Пулково в Тбилиси будут выполняться дважды в неделю — по средам и воскресеньям. Грузию и Санкт-Петербург также связывает авиакомпания Red Wings, летающая в Тбилиси и Кутаиси.

Georgian Airways планирует выполнять рейсы самолетами Boeing 737, которые базируются в Тбилиси. На сайте авиакомпании билет экономкласса в один конец до Санкт-Петербурга на 10 декабря с багажом 23 кг стоит 781 лари ($289).

Осторожность властей и самой грузинской авиакомпании по дозированию информации объясняется тем, что запуск прямых рейсов в РФ вызвал негативную реакцию оппозиции и оппозиционно настроенной общественности. Партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) в специальном заявлении обвинила правящую партию «Грузинская мечта» и основателя Georgian Airways Тамаза Гаиашвили в «подрыве международных усилий по санкционному давлению на Москву».

10 мая текущего года президент РФ Владимир Путин отменил собственный указ от 21 июня 2019 года о запрете на воздушные перевозки с территории РФ на территорию Грузии. Запрет был введен после антироссийских митингов в столице Грузии активистов и сторонников ЕНД, попытавшихся штурмом взять здание парламента, когда там находились депутаты Государственной думы РФ. Особое возмущение в Москве вызвало то, что, комментируя события на проспекте Руставели у парламента, президент Саломе Зурабишвили назвала Россию «вражеским государством».

Госпожа Зурабишвили неоднократно критиковала Тамаза Гаиашвили за полеты в РФ. В ответ на критику Georgian Airways официально объявила главу государства персоной нон грата на бортах авиакомпании и отказалась ее обслуживать в любой форме.

Согласно грузинской конституции, реальной властью в стране обладает не президент, а парламентское большинство и премьер-министр. Они всячески поощряют и приветствуют развитие связей с РФ.

Как лайнер с россиянами выдворили из порта Батуми, читайте в материале «Ъ» «Прилетный случай».

Георгий Двали, Тбилиси