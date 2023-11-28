Зарубежные СМИ: Сократит ли ОПЕК+ квоту на добычу нефти?

ОПЕК+ может сократить квоту на добычу нефти. Как выяснил Bloomberg, такого решения добивается Саудовская Аравия. Заседание организации запланировано на 30 ноября, оно пройдет в онлайн-формате. По словам собеседников агентства, представители некоторых стран не поддерживают такую идею. Тем временем The Guardian сообщает, что у королевства есть и другой план, как поддержать цены на нефть. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leonhard Foeger / Reuters Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Саудовская Аравия, лидер ОПЕК+, с июля 2023-го сокращает поставки на 1 млн баррелей в день и теперь призывает пойти на такие же меры и другие страны-экспортеры, пишет Bloomberg. Однако не все участники объединения с этим согласны. Например, Ангола и Нигерия уже выступили против.

Как пишет агентство, из-за расхождения позиций заседание ОПЕК+ отложили на четыре дня, до 30 ноября. Страны продвинулись на пути к достижению некого компромисса, но финального варианта соглашения до сих пор нет.

Этого обсуждения можно было бы избежать, если бы не падение цен на 17% за последние два месяца на фоне активных поставок и ухудшения экономической ситуации. Рынки могут еще серьезнее просесть в начале 2024 года. Тогда, как ожидают аналитики, в том числе Международное энергетическое агентство, предложение вновь значительно превысит спрос, и в ОПЕК+ вынуждены принять меры.

S&P Global пишет, что Саудовской Аравии предстоит непростое обсуждение на заседании ОПЕК+. В течение года королевство сдерживало добычу на уровне 9 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень для него за последние 12 лет. Эр-Рияд уже ощущает экономический ущерб из-за неспособности рынка отреагировать на эти сокращения.

При этом ОПЕК+, как отмечает издание, не может выполнить ранее взятые квоты и в итоге теряет долю рынка, что может стать аргументом против сокращения добычи.

The Guardian тем временем сообщает, что Саудовская Аравия разрабатывает некий грандиозный план, чтобы увеличить спрос на нефть в мире. Помимо прочего, Эр-Рияд намерен стимулировать интерес к топливу в развивающихся странах, в частности, африканских. Это, по задумке, должно привести к росту мировых цен на нефть.

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