Новое уголовное дело возбудили из-за ликвидации троллейбусов в Нижнем Новгороде

В Нижегородской области региональным управлением СК РФ возбуждено четвертое уголовное дело, поводом для которого стали обращения жителей о предстоящей ликвидации части троллейбусных маршрутов в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил информационный центр СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Приволжье», региональные власти намерены потратить 5,3 млрд руб. на закупку 120 электробусов и 53 зарядных станций к ним. Новая техника должна заменить пришедшие в негодность троллейбусы. Инициативная группа жителей Нижнего Новгорода несколько раз обращалась к правительству Нижегородской области, в прокуратуру, Госдуму и Следственный комитет с просьбой сохранить троллейбусное движение и не допустить разрушения соответствующей инфраструктуры.

На основании этих обращений и по поручению главы СК РФ Алесандра Бастрыкина региональное следственное управление три раза возбуждала уголовные дела. Каждый раз заместитель областного прокуратора Сергей Богатуров отменял решение о возбуждении дела. Обжалование этих решений зампрокурора результатов не принесло.

В середине ноября инициативная группа жителей вновь записала обращение к Александру Бастрыкину с предложением возбудить уголовное дело на уровне центрального аппарата СК РФ. После этого областное следственное управление возбудило новое дело, расследование которого поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ.

Региональные власти неоднократно заявляли, что полного уничтожения троллейбусного движения в Нижнем Новгороде не произойдет, часть маршрутов останутся в работе.

Андрей Репин