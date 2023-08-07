Нижегородцы просят СК РФ заняться делом о закрытии троллейбусных линий

Инициативная группа жителей в повторном обращении на имя Александра Бастрыкина предложила начать в центральном аппарате СК РФ уголовное расследование, касающееся планов закрытия троллейбусного движения в Нижнем Новгороде. Заявители пожаловались, что после возбуждения уголовного дела в Нижнем Новгороде прошло уже несколько месяцев, но расследованию противодействовала областная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Активисты считают ошибочной предстоящую замену большинства троллейбусов на электробусы. По их мнению, на новый вид электротранспорта необходимо менять автобусы и маршрутные такси.

Как писал «Ъ-Приволжье», региональные власти намерены до конца года получить 113 электробусов и 53 зарядные станции. Решение о замене троллейбусов на электробусы на городских маршрутах было принято областным правительством весной 2023 года. Группа жителей выступила против этих планов, направив обращение в СК РФ. Получив обращение, нижегородское следственное управление инициировало уголовное дело о халатности, но прокуратура отменила постановление о его возбуждении.

Андрей Репин