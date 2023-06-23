СК спорит с прокуратурой о нижегородских троллейбусах

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился обжаловать решение прокуратуры, отменившей возбуждение уголовного дела, касающегося возможной халатности, связанной с планами по отмене троллейбусов на ряде маршрутов в Нижнем Новгороде. Ранее региональные власти сообщали, что намерены заменить их электробусами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Недовольные такими планами нижегородцы обратились к Александру Бастрыкину с просьбой проверить законность действий должностных лиц и не допустить ликвидации троллейбусной сети.

После обращения в СК возбудили уголовное дело по ч. 1 ст.293 УК РФ, но прокуратура отменила постановление о его возбуждении. Тогда Александр Бастрыкин потребовал дойти до Генерального прокурора.

Как сообщалось, Нижегородская область рассчитывает получить на обновление электротранспорта 20 млрд руб. из федерального бюджета. Власти отмечали, что троллейбусный парк сильно изношен, а модернизация контактной сети нерентабельна.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ-Приволжье» «Госдуму ставят на "рога"».

Владимир Зубарев