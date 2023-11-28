МВД: разоблачена украинская сеть нарколабораторий, изъято 1,5 тонны мефедрона

МВД сообщило, что в России разоблачена сеть нарколабораторий, которыми руководили с территории Украины. Задержан 21 человек, из которых 12 имели украинское гражданство. Были изъяты почти 1,5 тонны мефедрона. По данным ведомства, преступники в течение нескольких лет создали сеть нарколабораторий в Московской, Псковской и Рязанской областях. В частности, в Псковской области обнаружили около 5 тонн прекурсоров и порядка 150 кг мефедрона.

Согласно пресс-релизу МВД, в 2020 году сотрудники правоохранительных органов выявили сеть нарколабораторий в Подмосковье. Тогда были задержаны 16 фигурантов, среди которых было 11 граждан Украины и пятеро россиян. Было возбуждено дело по ст. 210 (участие в преступном сообществе) и 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств) УК РФ. Дело, состоящее из 189 томов, несколько месяце назад передали в Мособлсуд для рассмотрения по существу. Но в ходе расследования выяснилось, что «деятельность злоумышленников не ограничилась Московским регионом», утверждает МВД.

По версии следствия, под дистанционным руководством куратора с территории Украины 44-летний житель Санкт-Петербурга купил в одной из деревень Псковской области дом с участком. Там он якобы разместил оборудование для производства синтетических наркотиков и организовал поставки из Москвы химических реактивов, а трое его сообщников изготавливали наркотики. Всех четверых задержали с поличным, было изъято около 5 тонн прекурсоров, лабораторное оборудование и более 147 кг мефедрона, добавили в МВД.

«В ходе дальнейшей работы сотрудниками правоохранительных органов был задержан гражданин Украины, который оборудовал на территории Рязанской области три подпольные лаборатории. Однако в двух из них он не успел наладить производство запрещенных веществ. Задержанные в этих помещениях девять украинцев выдворены с территории Российской Федерации. В третьей лаборатории изъято более 170 кг мефедрона»,— сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В середине ноября ФСБ сообщила о пресечении в Волгоградской области деятельности трех нарколабораторий. Силовики утверждали, что деятельность лабораторий «курировали» граждане Украины. Были задержаны семь человек, в отношении них возбуждены дела по «наркотическим» статьям (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 и ч. 2 ст. 228.4 УК РФ). В ходе обысков изъяли 50 кг мефедрона и N-метилэфедрона.

Лаура Кеффер