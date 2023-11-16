ФСБ: нарколаборатории в Волгограде курировали граждане Украины

Управление ФСБ по Волгоградской области пресекло деятельность трех нарколабораторий, сообщила пресс-служба ведомства. Силовики утверждают, что деятельность лабораторий «курировали» граждане Украины. Семь человек, участвовавшие в производстве наркотиков, задержаны. В отношении них возбуждены дела по «наркотическим» статьям (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 и ч. 2 ст. 228.4 УК РФ).

В ходе обысков было изъято в общей сложности 50 кг мефедрона и N-метилэфедрона, 12 кг прекурсоров, порядка 3 тыс. литров жидких реактивов, а также почти 2,5 млн руб. наличными, которые якобы были получены «от кураторов за изготовление и сбыт наркотических средств на территории субъектов РФ». В ФСБ отмечают, что фигуранты также занимались бесконтактным сбытом продукции посредством «интернет-приложения» и «тайников-закладок».

Никита Маркелов, Саратов