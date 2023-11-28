«СПБ Клиринг» приостановила вывод средств со счетов клиентов

«СПБ Клиринг», отвечающая за расчеты по сделкам на СПБ Бирже, приостановила исполнение поручений на вывод денег со счетов участников торгов. Об этом 24 ноября сообщила «Цифра брокер» со ссылкой на уведомление организации. Внимание на это обратили Frank Media, а также Forbes.

Согласно уведомлению, «СПБ Клиринг» не исполняет поручения участников на «возврат денежных средств, являющихся средствами обеспечения», а также по замене валюты «до окончания проведения расчетов по итоговым нетто-обязательствам и нетто-требованиям,... возникшим из договоров». «Цифра брокер» до отмены ограничений не будет исполнять поручения на вывод денег в иностранной валюте, включая доллар США, китайский юань и гонконгский доллар, в том числе полученных по конверсионным сделкам на СПБ Бирже. Также эти деньги не будут учитывать в составе клиентских портфелей.

2 ноября США ввели санкции в отношении СПБ Биржи. С 3 ноября сделки на торговой площадке проводятся только с некоторыми российскими ценными бумагами и акциями самой биржи. Вчера, 27 ноября, появилась информация о подаче в суд заявления о банкротстве СПБ Биржи. На этом фоне ее акции падали почти на 35%. Представитель торговой площадки заявил «Ъ FM», что СПБ Биржа документов в суд не подавала.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «На СПБ Бирже поторговали банкротством».

Лаура Кеффер