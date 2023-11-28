От ураганного ветра серьезно пострадала туристическая зона Грузии

Восьмибалльный шторм, бушевавший в течение двух суток на черноморском побережье Грузии, нанес огромный вред прибрежной туристической инфраструктуре курортного города Батуми, где сейчас живет много релокантов из России. Также ущерб был нанесен курортам Кобулети, Поти и Анаклия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @GigaKokoladzePhotoArt Фото: @GigaKokoladzePhotoArt

В Батуми огромные волны смели большую часть прибрежного бульвара с променадом, унесли в море скамейки, тренажеры и велосипеды, повалили столбы линий электропередачи, забили водосточные каналы, в результате чего морская вода дорвалась до центральных районов города; в некоторых местах затопило первые этажи домостроений.

В течение нескольких часов в Батуми прекратилось электро- и газоснабжение в результате повреждения коммуникаций. Мэрия Батуми призвала горожан и гостей столицы Аджарии не приближаться к побережью. Местная метеорологическая служба утверждает, что шторм оказался «сильнейшим за 70 лет наблюдения».

Шторм также нанес огромный вред прибрежной инфраструктуре Кобулети — небольшого курортного городка рядом с Батуми. А в портовом городе Поти ветер снес крыши с нескольких многоквартирных домов старой постройки.

В Ганмухури и Анаклии, рядом с Абхазией, волны и ветер разрушили ряд прибрежных одноэтажных и двухэтажных строений, в том числе кафе.

По положению на сегодня, 28 ноября, жертв и пострадавших среди населения нет. Мобильная и городская связь работает исправно. Городские мощности по очистке питьевой воды не пострадали. Движение в городах восстановлено, кроме непосредственно набережной.

Тем не менее председатель правительства Аджарской автономной республики Торнике Рижвадзе обратился с просьбой о помощи к центральным властям Грузии и заявил, что по мере спада силы ветра в ближайшие дни в Батуми и Кобулети начнутся восстановительные работы на прибрежной полосе.

Ущерб, по предварительным данным, может составить десятки миллионов долларов. Точная цифра будет назвала по результатам работы совместной комиссии правительства Грузии и кабмина Аджарской автономии.

Как шторм пережила Россия — в материале «Черное море вышло из берегов».

Георгий Двали, Тбилиси