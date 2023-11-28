На национализированной курской фабрике «Конти» сменилось руководство

После национализации акций курского АО «Конти-рус» (юрлицо крупнейшей местной кондитерской фабрики; входило в украинскую группу «Конти») на предприятии сменилось руководство. Его возглавил Павел Строгонов, сообщила пресс-служба облправительства.

Новый директор АО «Конти-рус» Павел Строгонов

Фото: Пресс-служба правительства Курской области

В ЕГРЮЛ кадровые изменения пока не зафиксированы. Управляющей организацией по-прежнему указано курское ООО «Промт» Александра Сиделина. Оно зарегистрировано для управления холдинг-компаниями.

С Павлом Строгоновым встретился губернатор Роман Старовойт, ранее говоривший, что национализация не должна повлиять на работу фабрики. По сообщению пресс-службы, господин Строгонов заверил, что все обязательства перед работниками, партнерами и клиентами «будут исполняться»: «Более того, уже планируется отправка некоторых сотрудников на обучение по специализациям».

По данным облправительства, Павел Строгонов имеет «богатый опыт работы» на управленческих должностях. Ранее он исполнял обязанности директора по развитию и гендиректора на одном из предприятий Калининграда. На каком именно — не уточняется.

Роман Старовойт назвал «Конти-рус» одним из ведущих экспортеров и налогоплательщиков региона, на котором работает более 2,6 тыс. человек. «Наша общая задача обеспечить бесперебойную работу предприятия, не допустить срывов по поставкам сырья и отгрузке продукции», — сказал губернатор.

У АО «Конти-рус» две кондитерские фабрики в Курске и логистический центр высшей европейской классификации «ААА». Также производственные площадки расположены в Липецкой и Ивановской областях. В 2022 году курские предприятия произвели 80 тыс. т кондитерских изделий, за девять месяцев 2023 года — 56,7 тыс. т. Ассортимент продукции насчитывает более 250 наименований.

Александр Прытков

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