Курский губернатор: национализация «Конти-Рус» не повлияет на работу предприятия

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил в ходе совещания в облправительстве, что решение суда об обращении в доход РФ акций АО «Конти-Рус» (юрлицо крупнейшей местной кондитерской фабрики; входит в украинскую группу «Конти») не должно повлиять на текущую деятельность предприятия.

«Текущая ситуация, связанная с решением суда, никак не должна повлиять на сотрудников предприятия, на своевременную выплату заработной платы в полном объеме. Для нас это крупное предприятие, один из ведущих экспортеров, поэтому нужно обеспечить нормальную работу и в будущем»,— сказал глава региона.

Господин Старовойт добавил, что знает о беспокойстве контрагентов и сотрудников предприятия. По его словам, облправительство держит ситуацию на контроле, а также ведет переговоры с банком-кредитором и с Министерством сельского хозяйства РФ.

Ранее со схожим заявлением выступила сама кондитерская фабрика.

3 ноября Ленинский райсуд Курска удовлетворил иски Генпрокуратуры РФ о национализации АО «Конти-Рус» и ООО «Кондитерский центр “Мерлетто”», ООО «Мерлетто Капитал» и ООО «Кэндимакс». Также суд запретил на территории России и признал экстремистской деятельность восьми человек, которые, по мнению Генпрокуратуры, контролировали эти юрлица и при этом финансировали вооруженные формирования Украины. Среди них — бывший вице-премьер — министр инфраструктуры Украины (при президенте Викторе Януковиче) Борис Колесников, который считается владельцем группы «Конти».

Алина Морозова

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