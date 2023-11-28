Еще одного возможного участника «азербайджанской мафии» задержали в Петербурге

Следственный комитет по Санкт-Петербургу сообщил о задержании еще одного возможного члена группировки, участников которой обвиняют в нападении на прохожих в разных районах города. Это несовершеннолетний 2007 года рождения. Ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения, уточнили в СК.

В силовом ведомстве отметили, что продолжают вести расследование по уголовному делу так называемой «азербайджанской мафии» в Петербурге. Специалисты устанавливают местонахождение других возможных причастных к нападениям на жителей города.

В настоящее время к уголовной ответственности по данному уголовному делу привлечены 15 молодых людей, всем предъявлены обвинения. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что предполагаемого лидера молодежной группировки и владельца Telegram-канала «Жизнь бродяги» — 18-летнего Турала Мамедова экстрадировали в Россию из Азербайджана. В ближайшее время молодого человека могут вернуть в Петербург для проведения следственных действий.

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