Бывшего вице-губернатора Лавленцева перевели с домашнего ареста на реальный

Мещанский районный суд Москвы вынес постановление о замене меры пресечения для бывшего вице-губернатора Петербурга Владимира Лавленцева с домашнего ареста на реальный. Его отправили в СИЗО на срок до 17 декабря, сообщает «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга по ЖКХ Владимир Лавленцев (в центре). Архив "Ъ".

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга по ЖКХ Владимир Лавленцев (в центре). Архив "Ъ".

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-СПб» писал, что бывший чиновник Смольного был задержан в Москве по делу о мошенничестве в июле этого года. Ему вменяют хищение почти 3 млрд рублей.

В конце октября Арбитражный суд Москвы признал господина Лавленцева банкротом по иску миллиардера Геннадия Тимченко.

Владимир Лавленцев работал на посту вице-губернатора Петербурга по ЖКХ с мая 2013 по октябрь 2014 года, после чего ушел в бизнес. С ноября 2015 по ноябрь 2018 года был главным федеральным инспектором по Москве аппарата полпреда РФ в ЦФО. В 2020 году возглавил компанию «Стройтрансгаз».

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