Подмосковная компания «Дэсс» построит подстанцию для ОЭЗ «Орел» за 925 млн рублей

Корпорация развития Орловской области со второго раза выбрала подрядчика для проектирования и строительства подстанции для особой экономической зоны «Орел». В конкурсе победило подмосковное ООО «Домэнергостройсервис» («Дэсс»), снизив начальную цену контракта на 7,5%: с 999,9 млн до 925 млн руб. Контракт на стадии подписания поставщиком, следует из документации.

Всего в конкурсе было два участника. Имя проигравшего не раскрывается, однако известно, он готов был выполнить работы за 850 млн руб. (снижение на 15%). Однако на торгах учитывалась не только выгодность ценового предложения (в первую очередь), но и квалификация претендента на контракт (во вторую).

По данным Rusprofile.ru, ООО «Дэсс» было зарегистрировано в городе Домодедово Московской области в 2016 году. Основной вид деятельности — производство электромонтажных работ. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Выручка в 2022 году по сравнению с 2021-м выросла на 27%: с 322 млн до 408 млн руб., чистая прибыль — на 20%: с 6,3 млн до 7,5 млн руб. Генеральному директору Виктору Косикову принадлежит 50% компании, еще 50% у Юрия Дремова. Они также владеют по 33,33% домодедовского ООО «Инвест-МКД» (еще 33,33% принадлежат Галине Мамоновой), которое занимается управлением недвижимым имуществом. Господину Дремову принадлежат и 20% домодедовского ООО СК «Феникс-Петролеум», которое занимается складированием и хранением. С 2016 года компания получила 47 госконтрактов на 518,9 млн руб. в сумме. Крупнейшими заказчиками являются администрация Домодедово (226,4 млн руб.), управление капстроительства этого города (165,7 млн руб.) и муниципальное учреждение культуры «Городской парк культуры и отдыха "Елочки"» (23,3 млн руб.).

Подрядчику предстоит возвести подстанцию мощностью 110 кВ и два трансформатора на 40 МВА. Работы предусматривают три этапа. Первый включает в себя проектирование и инженерные изыскания, второй — строительство подстанции, пусконаладочные работы, обучение и инструктаж специалистов по эксплуатации оборудования, мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию, третий — поставку оборудования. Срок реализации проекта — 2023-2024 год.

Предыдущий конкурс не состоялся из-за отсутствия заявок, соответствующих требованиям федерального законодательства о закупках. На конкурс была подана только одна заявка (кто ее подал, не раскрывалось) с предложением снизить цену работ на 15% — до 850 млн руб. Однако в условиях торгов говорилось, что у участника должен быть опыт строительства или реконструкции линейного объекта, за исключением автомобильной дороги, стоимостью не менее 30% от начальной цены контракта на создание подстанции. В заявке было сказано, что у потенциального участника есть опыт исполнения условий договора на 322,4 млн руб., однако актами приемки работ была подтверждена только сумма в 310,5 млн руб. Ее оказалось недостаточно, поэтому конкурсная комиссия отклонила заявку.

Алина Морозова

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