В Орле снова ищут подрядчика для строительства подстанции в ОЭЗ за 1 млрд рублей

Корпорация развития Орловской области объявила новый конкурс по выбору подрядчика для проектирования и строительства подстанции для особой экономической зоны (ОЭЗ) «Орел». Это следует из материалов закупки. Стартовая цена осталась прежней — 999,9 млн руб.

Подрядчику предстоит возвести подстанцию мощностью 110 кВ и двух трансформаторов на 40 МВА. Работы предусматривают три этапа. Первый включает в себя проектирование и инженерные изыскания, второй — строительство подстанции, пусконаладочные работы, обучение и инструктаж специалистов по эксплуатации оборудования, мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию, третий — поставку оборудования. Срок реализации проекта — 2023-2024 год.

Заявки на участие в тендере можно подавать до 20 ноября. Итоги подведут 23 ноября.

Предыдущий конкурс не состоялся из-за отсутствия заявок, соответствующих требованиям федерального законодательства о закупках. На конкурс была подана только одна заявка (кто ее подал, не раскрывалось) с предложением снизить цену работ на 15% — до 850 млн руб. Однако в условиях торгов говорилось, что у участника должен быть опыт строительства или реконструкции линейного объекта, за исключением автомобильной дороги, стоимостью не менее 30% от начальной цены контракта на создание подстанции. В заявке было сказано, что у потенциального участника есть опыт исполнения условий договора на 322,4 млн руб., однако актами приемки работ была подтверждена только сумма в 310,5 млн руб. Ее оказалось недостаточно, поэтому конкурсная комиссия отклонила заявку.

О проекте по производству GPS/ГЛОНАСС-трекеров в ОЭЗ «Орел» стоимостью 1 млрд руб. — в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов

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