Весь этот джаз

В южной столице подвели итоги ХVIII Международного конкурса молодых исполнителей «Мир джаза». Его организаторами выступили министерство культуры Ростовской области, ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств», Фонд поддержки и развития музыкального искусства Игоря Бутмана. Поддержку «Миру джаза» оказало Министерства культуры РФ.

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Конкурсный отбор молодых исполнителей проходил с 24 по 27 ноября. Заявки на конкурс подали 52 молодых исполнителя, но только 32 из них допустили к прослушиваниям. Начинающие джазмены из Ростова-на-Дону, Петрозаводска, Архангельска, Санкт-Петербурга, Москвы, Ставрополя, а также из Турции и Китая состязались в шести номинациях: медные духовые (труба, тромбон), саксофон, фортепиано, гитара, контрабас и барабаны. Конкурсантов оценивало жюри, в состав которого вошли именитые музыканты, звезды отечественного джаза и наставники: Игорь Бутман, Адам Терацуян, Александр Осейчук, Сергей Богданов, Тим Дорофеев, Виктор Бударин и Андрей Бердников.

Трехдневный конкурсный марафон завершился гала-концертом на сцене Ростовского музыкального театра, где вместе со звездами выступили новые талантливые музыканты.

По словам председателя жюри, народного артиста России Игоря Бутмана, каждый год «Мир джаза» открывает новые имена. «В 2022-м мы дали Гран-при барабанщику Омару Саидову и сейчас он очень востребован. Трубач Григор Паносян, занявший первое место, теперь играет в моем оркестре. Открытие 2023 года — Константин Бойцов. Я хочу пригласить его в свой оркестр занять место баритон-саксофониста. Молодежь очень мощно идет вперед. Конкурс в Ростове-на-Дону, а это, на мой взгяд, самый лучший джазовый конкурс в стране, доказывает, что у нашего джаза — прекрасное будущее», — сказал Игорь Бутман.

«Конкурс показывает серьезные результаты, которые позволяют музыкантам построить карьеру: наши лауреаты востребованы во многих оркестрах, — И то общение, которое происходит здесь на мастер-классах и джем-сейшнах, многое дает молодым исполнителям», — отметил художественный руководитель «Мира джаза» Адам Терацуян.

Первый конкурс молодых исполнителей состоялся в Ростове-на-Дону в 1990 году по инициативе профессора джаза Кима Назаретова. В текущем году исполнилось ровно 30 лет, как маэстро не стало, но заложенные им традиции сохраняются и развиваются. В 2011 году «Мир джаза» получил статус Международного конкурса, а его жюри возглавил Игорь Бутман.

Владимир Андреев