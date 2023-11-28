Суд прекратил производство по иску «Транснефти» к «Роснефти» на 2 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску «Транснефти» (MOEX: TRNFP) к «Роснефти» (MOEX: ROSN) на 2 млрд руб., связанному с делом о загрязнении на нефтепроводе «Дружба» в 2019 году. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на картотеку дел.

Четыре года назад в трубопроводную систему «Дружба» попала нефть, загрязненная хлоридами, в результате чего были приостановлены поставки европейским покупателям — Польше, Германии, Чехии и др. «Транснефть» заявила, что сырье поступало от «Роснефти». В мае 2022 года «Роснефть» подала иск к «Транснефти».

В том же году «Транснефть» заявила, что договорилась с пострадавшими сторонами о выплате компенсаций. Однако по ряду клиентов «Роснефти» вопрос относительно размера компенсации не был решен. Весной 2022 года «Роснефть» подала иск, потребовав от «Транснефти» вернуть $120,9 млн, €47,6 тыс., 5,5 тыс. фунтов стерлингов, 73,9 млн польских злотых и 3,4 млрд руб. (суммарно более 11 млрд руб.). Иск был отклонен, «Роснефть» подала апелляцию. В августе прошлого года «Транснефть» выступила с ответным иском и потребовала взыскать с «Роснефти» более 2 млрд руб. из-за «неисполнения ответчиком условий договора транспортировки и хранения нефти в части оплаты оказанных компанией услуг».

20 ноября девятый арбитражный апелляционный суд прекратил производство по иску «Роснефти», оспаривавшей решение суда. Ходатайство «об отказе от иска полностью или в части» подал представитель «Роснефти». По данным «Интерфакса», он объяснил позицию компании «необходимостью обезопасить информацию, которая может нанести ущерб РФ».

Подробнее о том, как «Роснефти» и «Транснефти» удалось договориться об урегулировании конфликта,— в материале «Ъ» «Мир, ''Дружба'', прокачка».