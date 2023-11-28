Самарский Минтранс получил предписание из-за торгов на ремонт Московского шоссе

Жалоба ООО «ЭкоДом» на торги по ремонту Московского шоссе в Самаре признана частично обоснованной. Решение приняло региональное УФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Самарское УФАС России признало жалобу Общества частично обоснованной и выдало Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области предписание при заключении контракта устранить допущенные нарушения»,— говорится в сообщении.

Ранее компания пожаловалась на действия Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области при проведении соответствующего аукциона.Торги были приостановлены.

Закупка касается ремонта Московского шоссе от ул. Мичурина до подъезда к Самаре от трассы М-5 «Урал».

В жалобе ООО «ЭкоДом» говорится о том, что в извещении о проведении аукциона заказчик установил неправомерные требования. Компания прописала семь доводов, из них четыре антимонопольная служба признала обоснованными.

В частности, как установило региональное УФАС, профильное министерство «указало в документации противоречивые сведения о дате начала выполнения работ и о размере аванса (нарушение п. 8 ч. 1 ст.42, п.10 ч.1 ст. 42 Закона о контрактной системе)». Кроме того, «заказчик установил обеспечение исполнения контракта от цены, по которой заключается контракт, а не от начальной (максимальной) цены контракта (нарушение ч.6 ст.96 Закона о контрактной системе)», выяснил контрольный орган. Материалы жалобы переданы должностному лицу для решения вопроса о возбуждении административного производства.

Георгий Портнов