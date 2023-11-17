Самарское УФАС рассмотрит жалобу на минтранс о нарушении на торгах

ООО «ЭкоДом» направило в Самарское УФАС жалобу на действия министерства транспорта и автомобильных дорог региона. Она касается конкурса на ремонт Московского шоссе. Об этом сообщает антимонопольный орган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«По мнению заявителя, его права и законные интересы нарушены действиями заказчика, который в извещении о проведении аукциона установил неправомерные требования с нарушением закона о контрактной системе»,— говорится в сообщении.

Жалоба будет рассмотрена во вторник, 21 ноября. Ранее из-за него были приостановлены торги на ремонт Московского шоссе.

Начальная цена контракта равна почти 321,9 млн руб. Ремонт дороги планировалось провести на участке от ул. Мичурина до подъезда к Самаре от трассы М-5 «Урал». Срок выполнения работ по договору – до 1 ноября следующего года.

Победителем торгов был признан единственный участник аукциона. Он запросил за свою работу сумму, равную стартовой цене. Название компании в документах аукциона не раскрывается.

Георгий Портнов