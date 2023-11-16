Аукцион на ремонт Московского шоссе в Самаре приостановлен

Жалоба ООО «ЭкоДом» стала причиной приостановки определения подрядчика на ремонт Московского шоссе в Самаре. Материалы направлены на рассмотрение в региональное УФАС. Информация размещена на портале госзакупок.

Начальная цена контракта равна почти 321,9 млн руб. Ремонт Московского шоссе планировалось провести на участке от ул. Мичурина до подъезда к Самаре от трассы М-5 «Урал».

Контракт предусматривал замену люков смотровых колодцев, обновление бортовых камней, установку палисадов, обустройство тротуаров и бетонных пандусов на пешеходных переходах. Кроме того, подрядчику предстояло восстановить придорожную плиту вдоль дороги, основание и покрытие на детских площадках, а также деревянный настил, провести пошаговое мощение, отремонтировать лестницы и ограждения. Также планируется нанесение дорожной разметки, приведение в порядок дорожных знаков, замена остановочных павильонов, восстановление рулонного газона, озеленение и благоустройство территории.

Срок выполнения работ по договору – до 1 ноября следующего года. Победителем торгов был признан единственный участник аукциона. Он запросил за свою работу сумму, равную стартовой цене. Название компании в документах аукциона не раскрывается.

Георгий Портнов