Аэропорт Пулково отчитался о работе в штатном режиме утром 28 ноября

Погодные условия в петербургском аэропорту Пулково нормализовались, воздушная гавань работает в штатном режиме. О этом говорится в утреннем сообщении управляющей компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

«В настоящее время задержек по метеоусловиям на вылет нет. На прилет поздним прибытием воздушных судов задержано 13 рейсов, в ближайшее время их ждут в Санкт-Петербурге»,— заявили в Пулково.

В петербургском аэропорту также отметили, что «случаи позднего прибытия самолетов в аэропорт и метеоусловия могут оказывать дополнительное влияние на увеличение времени обслуживания и руления».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что рано утром 28 ноября, согласно данным онлайн-табло Пулково, из города не могли вылететь 15 самолетов.

Также сообщалось, что накануне вечером в Петербург из-за непогоды не смогли долететь около 20 рейсов.

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