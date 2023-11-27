В Петербург из-за метели не добрались 18 самолетов, летевших в Пулково

В понедельник, 27 ноября, в петербургский аэропорт Пулково не смогли добраться 18 самолетов. Все они отправлены на запасные аэродромы в другие города. Об этом со ссылкой на Росавиацию поздно вечером сообщает ТАСС.

На вылет из Петербурга, в свою очередь, оказались задержаны 25 рейсов. В частности, самолет в Самару застрял из-за снежной пурги в Пулково более чем на пять часов, передает корреспондент «Ъ-СПб».

Напомним, что в Петербурге до утра вторника действует «желтый» уровень опасности из-за непогоды.

Ранее в управляющей компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы» предупреждали о неблагоприятных погодных условиях в Петербуге и возможной задержке рейсов.

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