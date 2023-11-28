Россиянам стали доступны переводы по СБП в пять стран

Гражданам России стали доступны переводы средств через систему быстрых платежей (СБП) в пять стран, сообщила «Известиям» директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. О каких странах идет речь, госпожа Бакина не уточнила. Изучив приложения российских банков, «Известия» выяснили, что среди стран, которые могут принять перевод по СБП,— Узбекистан, Таджикистан, Киргизия и Белоруссия.

Как отмечает издание, переводы доступны, например, из Альфа-банка. В ВТБ заявили, что клиенты могут перевести деньги также в четыре страны, но их названия не уточнили. Другие кредитные организации сообщили о планах внедрить аналогичную функцию в ближайшее время. Так, Россельхозбанк намерен запустить сервис переводов по СБП до конца текущего года, Почта Банк — в первом квартале 2024 года.

Количество иностранных финансовых организаций, которые могут принять перевод по СБП, выросло с 14 в августе до 37 к концу сентября, пишут «Известия». Перевести средства из-за рубежа в Россию через СБП пока можно только из одной страны.

Центробанк запустил систему быстрых платежей в 2019 году. Система позволяет переводить деньги по номеру телефона между счетами в разных банках, а также оплачивать товары, услуги и др. В 2022 году через СБП было проведено около 3 млрд операций на общую сумму 14,4 трлн руб. Первый пробный трансграничный перевод через СБП состоялся в начале июля 2022 года.

Подробнее о сервисе переводов — в материале «Ъ» «СБП сдала металлолом».

Милена Костерева