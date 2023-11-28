Е1: получившая обморожение девочка из Серова пережила клиническую смерть

Двухлетняя девочка из Серова (Свердловская область), получившая обморожение после того, как провела несколько часов в сугробе, пережила клиническую смерть и кислородное голодание, сообщает издание Е1 со ссылкой на маму девочки.

«Меня не пускают к ней, она в реанимации. Сказали, пустят, когда поймут, что уже шансов нет, либо когда состояние будет хорошее, стабильное. Она пережила клиническую смерть и кислородное голодание. Еще у нее пневмония, врачи говорят, состояние очень тяжелое»,— рассказала мама девочки изданию.

В данный момент ребенка находится в больнице №9 в Екатеринбурге. Также девочку, по словам матери, покрестили в реанимации. Ранее ее в тяжелом состоянии перевезли в Екатеринбург и подключили к аппарату ИВЛ.

Напомним, родители оставили девочку со старшей сестрой-семиклассницей, но школьница уснула. В это время девочка, находясь в подгузнике, надела сапоги и вышла на улицу. Пройдя около 200 м, она упала в сугроб за баней и долгое время находилась там без помощи. Обнаружил ее вернувшийся домой отец, который и вызвал скорую помощь. В отношении матери девочки возбудили административное дело по статье 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее воспитание собственного ребенка).

Ирина Пичурина

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