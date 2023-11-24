На Урале двухлетняя девочка находится в тяжелом состоянии после обморожения

В Серове (Свердловская область) двухлетняя девочка получила обморожение и находится в тяжелом состоянии. По данным руководителя пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых, ребенок несколько часов провел в сугробе в легкой одежде. В полицию обратились медики бригады скорой помощи.

Сначала девочку привезли в местную больницу, а затем транспортировали в соседний город Краснотурьинск. Там ребенка поместили в реанимационное отделение, где она сейчас и находится. «Состояние ее тяжелое. Когда приходит в сознание, шевелит ручками, а затем опять засыпает. Врачи борются за ее жизнь, — рассказал полковник Горелых.

По данным полиции родители ребенка (ранее судимые) были на работе, а девочку оставили со старшей сестрой-семиклассницей. «Было еще рано, школьница уснула. Тем временем малышка, находясь в памперсе, самостоятельно надела сапоги и практически раздетая ушла на улицу. Пройдя примерно метров двести, за баней она упала в сугроб и долгое время там находилась без помощи. Обнаружил ее вернувшийся домой отец, который и вызвал неотложку»,— рассказал Валерий Горелых. По его словам, на место выезжала следственно-оперативная группа под руководством начальника ПДН. Ранее семья на учете в ПДН не состояла.

В отношении матери девочки возбудили административное дело по статье 5.35 КоАП РФ «Ненадлежащее воспитание собственного ребенка».

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