Двухлетняя девочка, которая получила сильное обморожение, находится на ИВЛ

Двухлетнюю девочку из Серова, которая получила обморожение, упав в сугроб, перевели в Екатеринбург. Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, ребенок находится в тяжелом состоянии здоровья.

Как сказано в сообщении, врачи оказывают девочке всю необходимую медицинскую помощь, она находится на ИВЛ.

Напомним, родители оставили девочку со старшей сестрой-семиклассницей. Затем школьница уснула. Тем временем малышка, находясь в памперсе, надела сапоги и ушла на улицу. Пройдя около 200 м., за баней она упала в сугроб и долгое время там находилась без помощи. Обнаружил ее вернувшийся домой отец, который и вызвал скорую помощь. В отношении матери девочки возбудили административное дело по статье 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее воспитание собственного ребенка).

Полина Хабарова

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