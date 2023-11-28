Kathimerini: у Лесбоса затонуло судно, следовавшее из Египта на Украину

Затонувшее у греческого острова Лесбос 26 ноября грузовое судно Raptor под флагом Коморских островов следовало на Украину, рассказал представителям береговой охраны Греции выживший член экипажа. Всего на борту находилось 14 человек, 12 из них числятся пропавшими без вести, один погиб, сообщает газета Kathimerini.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Panagiotis Balaskas / AP Фото: Panagiotis Balaskas / AP

По информации Афинско-Македонского агентства новостей, судно Raptor перевозило соль из Египта в Стамбул. Однако, спасенный член экипажа утверждает, что конечным пунктом назначения была Украина, а Стамбул был остановкой для дозаправки.

Kathimerini отмечает, что судно внесено в «черный список» международных контрольных органов (Paris MOU & Black Sea MOU), поскольку два года назад выяснилось, что документы членов экипажа недействительны, а «книга учета нефти содержала фальшивые записи». Эти факты, пишет газета, могут свидетельствовать, что «судно следовало незаконными маршрутами и, вероятно, занималось контрабандой».

Издание Dikastiko пишет, что в августе 2022 года это же судно подверглось проверке в Болгарии. Тогда было обнаружено 65 нарушений, в частности, отсутствие у капитана, его заместителя и членов экипажа необходимых для работы сертификатов. Кроме того, было зафиксировано несоответствие между заявленным количеством топлива и его расходом. Это, в свою очередь, может говорить о том, что Raptor следовал по дополнительным несогласованным маршрутам, указывает Dikastiko. Было доказано, что время поездки в Болгарию судно совершало другие остановки, подчеркнула газета.

Как уточняет «Аль-Джазира», сигнал бедствия судно Raptor подало 26 ноября около 07:00 по местному времени, когда находилось в 8,3 км к юго-западу от Лесбоса. Капитан сообщил, что корабль начал крениться, после чего судно пропало с радаров. Греческие власти предположили, что причиной стал перевес на борту. В состав экипажа Raptor входили 11 граждан Египта, два гражданина Сирии и один гражданин Индии. Спасенным пока числится только один египтянин. Поиски остальных членов экипажа продолжаются.

Милена Костерева