Продление режима прекращения огня в секторе Газа вступило в силу

Режим прекращения огня между Израилем и палестинским движением «Хамас», продленный на два дня, вступил в силу сегодня, 28 ноября, в 7:00 по местному времени (8:00 мск). В рамках него планируется освобождение 20 израильских заложников из сектора Газа в обмен на 60 палестинских заключенных из тюрем Израиля.

Война Израиля и «Хамаса» продолжается с 7 октября. 22 ноября стороны согласовали временное прекращение огня сроком на четыре дня, предполагающее поставки гумпомощи в сектор Газа и обмен заключенными. Вчера, 27 ноября, режим прекращения огня был продлен на два дня — до четверга, 30 ноября. Условия соглашения остались прежними: за каждого из заложников, удерживаемых в Газе, Израиль пообещал отпускать по три палестинских заключенных.

Подробности — в публикации «Ъ» «"Хамасу" дали дополнительное время».