Боррель считает бессмысленной помощь Газе в условиях продолжающейся войны

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что одни только поставки гумпомощи и паузы в боевых действиях не решат конфликт в секторе Газа. Он выразил эту точку зрения на пресс-конференции в Барселоне по итогам заседания форума Союза для Средиземноморья. Дипломат убежден, что нет смысла поставлять помощь «тем, кто завтра будет убит».

«Гуманитарная пауза и гуманитарные поставки — это отличная новость, но этого недостаточно. Бессмысленно давать гуманитарную помощь тем, кто завтра будет убит, поэтому необходимо прекратить бомбардировки Газы. Нужно решение конфликта, а для этого нужны конкретные шаги вперед»,— убежден господин Боррель (цитата по ТАСС).

Он вновь призвал продлить паузу в боевых действиях, а также освободить всех заложников. «"Хамас" не должно контролировать Газу, а Израиль не должен продолжать колонизацию Газы. Палестинские власти нуждаются в нашей помощи, чтобы возобновить работу в Газе, которая не должна стать колыбелью терроризма»,— подчеркнул глава европейской дипломатии.

Война Израиля и палестинского движения «Хамас» продолжается с 7 октября. Со стороны Израиля число погибших оценивается в 1,4 тыс., Палестина сообщала о более 15 тыс. жертв конфликта. 22 ноября стороны согласовали временное прекращение огня, доставку гумпомощи, а также освобождение палестинских заключенных из израильских тюрем в обмен на передачу Израилю захваченных «Хамасом» заложников. Вчера, 27 ноября, режим прекращения огня был продлен на два дня.

Подробности — в материале «Ъ» «"Хамасу" дали дополнительное время».