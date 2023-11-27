В Тюмени открыли четырехполосную дорогу на улице Газовиков

В Тюмени власти города открыли движение по четырехполосной дороге на улице Газовиков между ЖК «Европейский» и «Европейский берег». Как сообщили в пресс-службе администрации, дорогу длиной 830 м строили полгода.

«На сегодняшний день участок от дома № 38 по улице Газовиков до улицы Алебашевской открыт в рабочем режиме. На объекте выполнен основной комплекс работ: заасфальтирована проезжая часть, обустроены тротуары и велодорожки», — говорится в сообщении.

Кроме того, по новой трассе запустят городской общественный транспорт после строительства дороги на участке от ул. Муравленко до ул. Газовиков длиной 420 метров. Пока въезд на нее перекрыт бетонными блоками.

Напомним, ранее в Тюмени открыли первую трехуровневую развязку на пересечении ул. Мельникайте и Дружбы. Это часть большого инфраструктурного проекта по созданию из ул. Мельникайте магистрали непрерывного движения. Сейчас идет работа по строительству двухуровневой развязки на пересечении Воронинских горок и объездной.

Виталий Красиков

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