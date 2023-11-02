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В Тюмени на год раньше открыли первую трехуровневую развязку на Мельникайте

В Тюмени открыли первую трехуровневую развязку на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы. В пресс-службе правительства Тюменской области сообщили, что движение по третьему ярусу было запущено на год раньше.

Протяженность объекта составила более 7 км. По новому пути можно проехать в микрорайон Тарманы. Это позволит разгрузить участок дороги по ул. Дружбы.

Развязка — часть большого инфраструктурного проекта по созданию из ул. Мельникайте магистрали непрерывного движения. Напомним, сейчас также идет работа по строительству двухуровневой развязки на пересечении Воронинских горок и объездной

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