В Тюмени построят новую двухуровневую развязку

В Тюмени на пересечении Воронинских горок и объездной будет построена двухуровневая развязка. Проект дороги прошел экспертизу, информацию об этом опубликовали на сайте единого государственного реестра заключений.

Подрядчиками выступят три тюменские компании («М-Сетьстрой», «Технодор», «Тюменьдорпроект») и одна московская («Военно-инженерная корпорация»). Застройку осуществит тюменское государственное учреждение «Управление автомобильных дорог».

Напомним, в 2024 году на строительство дорог в Тюменской области направят 4,7 млрд руб. Власти региона планируют продолжить создание развязки на Червишевском тракте, начать строительство моста через Туру на объездной и продолжить создание транспортной развязки на пересечении улиц Дружбы и Мельникайте и улицы Калинина.

Виталий Красиков

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