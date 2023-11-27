Суд отправил под домашний арест главврача частной клиники в Петербурге, где умерла пациентка

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении главного врача частной клиники пластической хирургии и косметологии «Абриелль» Марии Бурловой, обвиняемой по п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг ненадлежащего качества, повлекших смерть человека).

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, было установлено, что в сентябре в клинику обратилась женщина-клиент, которой госпожой Бурловой и иными неустановленными лицами были оказаны платные медицинские услуги — эндоскопический лифтинг, липосакция, бодилифт. После чего, во время нахождения в стационаре, состояние пациентки значительно ухудшилось и ее направили в реанимацию, где она спустя некоторое время скончалась.

У следствия имеются основания полагать, что смерть потрпевшей наступила по неосторожности вследствие ненадлежащего оказания сотрудниками клиники медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни пациента.

Бурловой предъявлено обвинение. Вину она не признала.

Суд избрал для подозреваемой домашний арест на срок до 12 декабря.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что после произошедшего частную клинику «Абриелль» в Петербурге закрыли.

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