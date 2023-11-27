Главврачу частной клиники в Петербурге предъявили обвинение после смерти пациентки

В Санкт-Петербурге главному врачу частной клиники предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст.238 УК РФ за оказание услуг ненадлежащего качества, повлекших смерть женщины.

Как сообщили в региональном управлении СКР, по данным следствия, в начале сентября петербурженка 1975 года обратилась в одну из частных клиник на Васильевском острове, где ей сделали комплекс пластических операций. После этого у пациентки резко ухудшилось самочувствие, и спустя несколько дней она скончалась.

В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения 45-летней обвиняемой. Главе Следственного комитета РФ был представлен доклад о ходе следствия. Установление всех обстоятельств и сбор доказательств в настоящий момент продолжаются, уточнили в СК.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге закрыли клинику пластической хирургии и косметологии «Абриелль», в которой провели сразу несколько операций по липосакции в последующем ушедшей из жизни пациентке.

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